Правительство расширило перечень технологий для заключения СПИК 2.0

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение, расширяющее перечень современных технологий, при разработке или внедрении которых возможно заключение специальных инвестиционных контрактов (СПИК 2.0).

В гибридных транспортных средствах, кроме двигателя внутреннего сгорания, используется еще и электродвигатель. Подписанное распоряжение направлено на поддержку и развитие технологий производства таких транспортных средств.

Специальный инвестиционный контракт в новом формате действует с конца 2020 года. Он позволяет привлекать крупные частные капиталовложения в разработку инновационных решений и создание высокотехнологичных производств для выпуска конкурентоспособной отечественной продукции.

Инвестор в рамках механизма СПИК обязуется реализовать инвестиционный проект по внедрению или разработке и внедрению современной технологии для освоения на ее основе серийного производства промышленной продукции на территории России.

Государство со своей стороны гарантирует выгодные, понятные и неизменные условия для вложений: налоговые льготы и особые условия аренды земли без проведения торгов. Контракты заключаются на срок до 15 лет, если вложения в проект не превышают 50 млрд рублей. При большей сумме период действия соглашения может быть увеличен до 20 лет.

Ранее правительство утвердило стратегическое направление цифровой трансформации в социальной сфере до 2030 года. В рамках этой работы планируется ускорить предоставление государственных услуг в социальной сфере и использовать технологии анализа и обработки больших данных для мониторинга и прогнозирования на рынке труда.

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Разиль Самигуллин