Правительство утвердило направление цифровой трансформации социальной сферы до 2030 года

Правительство утвердило стратегическое направление цифровой трансформации в социальной сфере до 2030 года. В рамках этой работы планируется ускорить предоставление государственных услуг в социальной сфере и использовать технологии анализа и обработки больших данных для мониторинга и прогнозирования на рынке труда.

В рамках стратегического направления продолжится работа над созданием единой цифровой платформы в социальной сфере. На этой платформе будет интегрирован проект «Единый контакт-центр взаимодействия с гражданами», который поможет получать государственные и муниципальные меры социальной поддержки. Также на платформе появится сервис «Цифровой социальный помощник», который позволит гражданам получать консультации в круглосуточном режиме.

На платформе «Работа в России» будет создан проект «Цифровой рынок труда». Он предоставит гражданам проактивную поддержку в поиске работы, облегчит доступ к инструментам защиты трудовых прав и обеспечит органам власти возможность анализа и прогнозирования ситуации на рынке труда.

Кроме того, будет создана цифровая платформа в сфере комплексной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов. В частности, будут разработаны мобильные и веб-приложения, которые позволят гражданам взаимодействовать со специалистами медико-социальной экспертизы и сотрудниками предприятий, где изготавливаются средства технической реабилитации.

Напомним, территория опережающего развития (ТОР) «Забайкалье» будет расширена. Это позволит реализовать один из инвестпроектов и подготовить новые площади для выращивания рапса, подсолнечника, овса, льна, пшеницы и других масличных и зерновых культур.

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Разиль Самигуллин