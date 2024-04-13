В Татарстане следователи выясняют обстоятельства столкновения пассажирских паромов

Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации расследует столкновение двух пассажирских паромов в Татарстане. Перевозчиков проверяют по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта).

По предварительной информации, вечером 13 апреля 2024 года на реке Волга вблизи села Верхний Услон произошло столкновение двух паромов, перевозивших людей и автомобили. Пострадавших нет, суда остались на плаву.

Следователи устанавливают все обстоятельства и причины происшествия, проверяют, были ли соблюдены судоводителем правила движения и эксплуатации водного транспорта. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, на Волге в Татарстане произошло столкновение двух грузовых паромов. Обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин