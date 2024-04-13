Два грузовых парома столкнулись на Волге в Татарстане

На Волге в Татарстане произошло столкновение двух грузовых паромов. Обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Приволжской транспортной прокуратуры.



Информация о наличии пострадавших не уточняется.

Ранее сотрудники МЧС России спасли 19 рыбаков на озере Куракли-Маян в Челябинской области. Из-за таяния льда у берега образовалась закраина шириной 30 метров, и рыбаки оказались в ловушке.



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Разиль Самигуллин