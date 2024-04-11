В Челябинской области сотрудники МЧС спасли 19 рыбаков, дрейфующих на льдине

Сотрудники МЧС России спасли 19 рыбаков на озере Куракли-Маян в Челябинской области. Из-за таяния льда у берега образовалась закраина шириной 30 метров, и рыбаки оказались в ловушке.

Мужчины отправились на рыбалку, но из-за образовавшейся закраины им пришлось дрейфовать на льдине в ожидании спасателей. Сотрудники МЧС России прибыли на место происшествия и успешно провели спасательную операцию.

Спасенные уже находятся на берегу, однако спасательная операция продолжается — на льдине все еще остаются рыбаки.

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