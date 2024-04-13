Департамент лесного хозяйства по ПФО проверил готовность к пожароопасному сезону

Фото: Максим Платонов

По поручению правительства РФ департамент лесного хозяйства по Приволжскому федеральному округу продолжает оценивать готовность органов исполнительной власти к пожароопасному периоду.

На данный момент проверки проведены в девяти регионах округа, и результаты признаны удовлетворительными: Республики Башкортостан, Татарстан и Удмуртская Республика; Пензенская, Оренбургская, Самарская, Саратовская и Ульяновская области готовы к пожароопасному сезону.

Однако в Республике Марий Эл обнаружены нарушения, которые не позволяют считать регион готовым к возможным пожарам. Министерство природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Республики Марий Эл оперативно устраняет выявленные недостатки.

Накануне, 12 апреля, на заседании штаба по координации деятельности по тушению пожаров в ПФО под председательством исполняющего обязанности начальника Департамента лесного хозяйства по Приволжскому федеральному округу Сергея Ковалева обсудили промежуточные результаты оценки готовности. Устранение нарушений, выявленных в ходе проверки, взято под контроль.

Также напомним, что ocoбый пожароопасный сезон будет действовать в Татарстане с 22 апреля по 12 мая 2024 года — запрещено разведение костров, сжигание сухой травы и мусора, применение пиротехнических изделий 1—3 классов опасности в населенных пунктах. Зa нecoблюдeниe пpaвил гpoзят штpaфы.

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Олег Исаков