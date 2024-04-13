Вооруженные силы России взяли под контроль село Первомайское в ДНР

Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Первомайское Донецкой Народной Республики, сообщается в сводке Министерства обороны РФ.

Это произошло на Авдеевском направлении. В сообщении отмечается, что освобождение было достигнуто благодаря активным и самоотверженным действиям подразделений группировки войск «Центр».

Также за прошедшие сутки было отражено восемь контратак штурмовых групп нескольких механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Уманское, Первомайское, Красногоровка и других. В ходе боев противник потерял несколько автомобилей и бронированных машин.

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Олег Исаков