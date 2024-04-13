Финляндия вводит новые ограничения на пропускном пункте на границе с Россией

С 15 апреля Финляндия вводит новые ограничения по работе пунктов пропуска на границе с Россией. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы России.

Приостанавливается движение по Сайменскому каналу через пункт пропуска Нуйямаа для прогулочных судов. Также закрываются морские пункты пропуска Хаапасаари и Сантио. Неизвестно, когда они возобновят работу.

Кроме того, продлено полное закрытие всех сухопутных пунктов пропуска на российско-финляндской границе до особого распоряжения. Решение принято финляндской стороной. Среди них — Иматра, Куусамо, Ниирала, Нуйямаа, Райя-Йосепи, Салла, Ваалимаа и Вартиус.

Напомним, ранее власти Финляндии продлили закрытие границ с Россией, продолжающееся с 15 декабря 2023 года.

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Олег Исаков