Власти Финляндии продлили закрытие границ с Россией

Граница между Финляндией и Россией пока остается закрытой. Пограничные пункты пропуска будут закрыты повторно с 15 апреля 2024 года, сообщает Министерство внутренних дел Финляндии. При этом власти страны сообщают, они не располагают информацией, до какого времени продлится этот запрет, передает финское издание Yle.



— Решение правительства основано на оценке властей, что если восточная граница будет открыта, то въезд мигрантов только продолжится, — пояснила министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен.

Ранее Финляндия приняла решение о закрытии всех контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией с 15 декабря 2023 года.

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Олег Исаков