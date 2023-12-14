Финляндия закроет все КПП на границе с Россией 15 декабря

Фото: скриншот realnoevremya.ru из google.com/maps (КПП на границе)

Власти Финляндии приняли решение закрыть все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией до 14 января 2024 года. Решение вступит в силу в пятницу, 15 декабря, с 21:00 по московскому времени.

Местные власти объяснили закрытие границ потоком мигрантов. Иностранные беженцы, которые пытаются проникнуть в страну через Россию, представляют угрозу национальной безопасности и общественному порядку Финляндии, сообщили они.

Также финское правительство обвинило в этом Москву, посчитав, что она «продолжает гибридную операцию» в отношении Хельсинки.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

После двухнедельного перерыва финская сторона решила открыть два КПП на границе с Россией: «Ваалимаа» и «Ниирала». В правительстве уточнили, что решение об открытии пропускных пунктов действительно до 14 января.

В конце ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «неуклюжими» попытки финских властей оправдаться за закрытие ряда КПП на границах. Она считает, что Финляндия пытается переложить ответственность за ситуацию на российскую сторону.



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Айрат Назипов