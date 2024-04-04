На Запорожской АЭС произошло отключение высоковольтной линии энергоснабжения

Сегодня в 10.06 на Запорожской атомной электростанции произошло отключение высоковольтной линии энергоснабжения 330 кВ «Феросплавная-1». Причины отключения в данный момент уточняются.

Напомним, что все блоки Запорожской АЭС сейчас остановлены. Пять из них находятся в состоянии «холодный останов», а один — в состоянии «горячий останов», сообщили в пресс-службе станции.

Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами, а также осуществляется строгий контроль норм радиационной безопасности. Радиационный фон на станции и прилегающей территории остается без изменений и соответствует нормальной эксплуатации энергоблоков. Он не превышает естественных фоновых природных значений, добавили представители станции.



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Олег Исаков