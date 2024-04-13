В Татарстане пройдут презентации итоговых схем благоустройства дворов

В 28 районах Татарстана, а также в Казани и Набережных Челнах назначены даты проведения презентаций итоговых схем благоустройства дворовых территорий. Об этом стало известно на совещании в Кабинете министров Республики Татарстан, которое провел Рустам Минниханов.

Тем временем в Арском и Кукморском районах встречи с жителями еще не стартовали, и работы по благоустройству пока не могут начаться.

Встречи с жителями будут проходить при участии представителей Фонда «Институт развития городов РТ», который уже начал выезды во дворы текущего года. В ближайшее время специалисты фонда встретятся с представителями сетевых и подрядных организаций, чтобы принять окончательные решения по проектам. В течение следующих двух недель они посетят еще 16 муниципальных образований.

Работы по программе уже начались в Казани, Набережных Челнах и Нижнекамском районе. В рамках благоустройства проводится демонтаж бортовых камней, асфальта на проездах и тротуарах, выполняется разбивка территорий в соответствии с проектными решениями. В течение следующей недели дорожные работы начнутся еще в 12 районах республики.

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Разиль Самигуллин