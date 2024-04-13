В Татарстане начались дорожные работы в рамках программы «Наш двор» 2024 года

Фото: Максим Платонов

В Казани, Набережных Челнах и Нижнекамском районе стартовали дорожные работы по программе «Наш двор». Об этом сообщила руководитель департамента программ развития городской среды Фонда «Институт развития городов РТ» Арина Петрова на республиканском совещании в Доме правительства РТ.

Встречи с жителями уже начались в 28 районах республики, а также в Казани и Набережных Челнах. Тем не менее в Арском и Кукморском районах такие встречи еще не стартовали, и подготовка к работам по благоустройству не началась.

Фонд уже начал выезды во дворы текущего года и проводит встречи с представителями сетевых и подрядных организаций для окончательного утверждения проектов. В течение следующих двух недель выезды будут проведены еще в 16 муниципальных образованиях.

— Параллельно ведется работа по производству оборудования: на складах республики хранится 10% готовых изделий, таких как детское, спортивное и уличное оборудование. До 1 июля склады должны быть заполнены на 100%, — отметила руководитель фонда Арина Петрова. Кроме того, она напомнила о необходимости установки паспорта объекта на территории каждого благоустраиваемого двора не позднее чем за 3 дня до начала работ.

Наблюдается рост обращений жителей: с начала года Фонд получил 681 обращение, причем почти половина из них поступила только за последние 2 недели. Рустам Минниханов поручил усилить контроль за качеством ремонта и предъявлять требования подрядчикам в рамках гарантийных обязательств.

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Олег Исаков