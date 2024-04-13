В Татарстане снизились цены на дизельное топливо и АИ-95
За первую неделю апреля 2024 года произошло небольшое снижение цен на автомобильное топливо. Бензин марки АИ-95 в Татарстане подешевел на 3 копейки, что соответствует 0,04%, дизельное топливо снизилось в цене на 9 копеек, или 0,15% а весь остальной бензин не изменился в цене по сравнению с прошлой неделей.
|НАИМЕНОВАНИЕ
|ЦЕНА ДО
|ЦЕНА ПОСЛЕ
|ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕНЫ, %
|АИ-92
|49,28
|49,28
0
|АИ-95
|53,14
|53,11
-0,04%
|АИ-98 и выше
|66,67
|66,67
|0
|Дизельное топливо
|59,82
|59,73
-0,15%
Данные в таблице приведены за период с 1 по 8 апреля 2024 года.
При этом, напомним, в автошколах Татарстана за год выросли на 17% цены на обучение.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».