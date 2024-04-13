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В Татарстане снизились цены на дизельное топливо и АИ-95

11:46, 13.04.2024
В Татарстане снизились цены на дизельное топливо и АИ-95
Фото: Максим Платонов

За первую неделю апреля 2024 года произошло небольшое снижение цен на автомобильное топливо. Бензин марки АИ-95 в Татарстане подешевел на 3 копейки, что соответствует 0,04%, дизельное топливо снизилось в цене на 9 копеек, или 0,15% а весь остальной бензин не изменился в цене по сравнению с прошлой неделей.

НАИМЕНОВАНИЕЦЕНА ДОЦЕНА ПОСЛЕИЗМЕНЕНИЕ ЦЕНЫ, %
АИ-9249,2849,28

0

АИ-9553,1453,11

-0,04%

АИ-98 и выше66,6766,670
Дизельное топливо59,8259,73

-0,15%

Данные в таблице приведены за период с 1 по 8 апреля 2024 года.

При этом, напомним, в автошколах Татарстана за год выросли на 17% цены на обучение.

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Олег Исаков
ЭкономикаФинансы Татарстан

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