В Татарстане снизились цены на дизельное топливо и АИ-95

Фото: Максим Платонов

За первую неделю апреля 2024 года произошло небольшое снижение цен на автомобильное топливо. Бензин марки АИ-95 в Татарстане подешевел на 3 копейки, что соответствует 0,04%, дизельное топливо снизилось в цене на 9 копеек, или 0,15% а весь остальной бензин не изменился в цене по сравнению с прошлой неделей.

НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕНА ДО ЦЕНА ПОСЛЕ ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕНЫ, % АИ-92 49,28 49,28 0 АИ-95 53,14 53,11 -0,04% АИ-98 и выше 66,67 66,67 0 Дизельное топливо 59,82 59,73 -0,15%

Данные в таблице приведены за период с 1 по 8 апреля 2024 года.



При этом, напомним, в автошколах Татарстана за год выросли на 17% цены на обучение.

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Олег Исаков