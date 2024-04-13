В Татарстане усиливают контроль за строительством: проверки призваны минимизировать число несчастных случаев

В Татарстане контрольно-надзорные органы проводят регулярные проверки строительных площадок, чтобы минимизировать число несчастных случаев. С начала 2024 года уже проведено множество проверок со стороны различных ведомств.

Саморегулируемые организации провели 704 проверки, по итогам которых в 191 случае были применены меры дисциплинарного воздействия к строительным организациям. Инспекция Государственного строительного надзора выявила за этот же период 26 нарушений, по каждому из которых вынесены постановления об административной ответственности. Всего ведомство провело 357 контрольно-надзорных мероприятий.

Главное инвестиционно-строительное управление инспектирует объекты, строящиеся в рамках государственных программ. С начала года проведено 119 проверок.

Сейчас контрольно-надзорные органы проверяют не только законодательство в сфере охраны труда, но и санитарные нормы в рамках стартовавшего с 1 апреля санитарно-эпидемиологического двухмесячника. Менее чем за две недели работы инспекция Госстройнадзора выявила 17 нарушений, по которым составлено 3 протокола.

Напомним, на 13 апреля годовой план по вводу жилья в Татарстане выполнен на 46%. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин на традиционном субботнем совещании в Доме правительства РТ.

Разиль Самигуллин