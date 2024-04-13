В Татарстане ввели 1 млн 456 тыс. кв. метров жилья — это 46% от годового плана

На 13 апреля годовой план по вводу жилья в Татарстане выполнен на 46%. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин на традиционном субботнем совещании в Доме правительства РТ.

Совещание провел раис Татарстана Рустам Минниханов в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами. В совещании также принял участие премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Наибольший объем жилья сдали в сфере индивидуального строительства — здесь план выполнен на 81%. Построено 9 060 домов площадью 1 млн 223 тыс. квадратных метров. Напомним, в микрорайонах Казани планируют увеличить площадь многоквартирной жилой застройки до 108 Га.

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Разиль Самигуллин