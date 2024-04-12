Народному артисту РСФСР Юрию Куклачеву стало плохо на юбилейном концерте, его увезли в больницу

На юбилейном концерте народного артиста РСФСР Юрия Куклачева в «Вегас Холле» произошло чрезвычайное происшествие. Во время выступления ему стало плохо, и потребовалась медицинская помощь.

Как сообщил сын артиста, Юрия Куклачева увезли на скорой. Об этом сообщает РИА «Новости».

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Олег Исаков