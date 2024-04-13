ВХЛ утвердила сроки проведения финальной серии Кубка Петрова
Всероссийская хоккейная лига утвердила сроки проведения финальной серии Кубка Петрова.
Финальная серия хоккейного Кубка Петрова пройдет с 18 по 30 апреля 2024 года. Матчи состоятся 18, 19, 22, 23, 26*, 28* и 30* апреля.
В решающих матчах за кубок встретятся тульская АКМ, забравшая серию в пяти матчах с ханты-мансийской «Югрой», и победитель пары «Нефтяник» (Альметьевск) — «Рубин» (Тюмень). В противостоянии двух последних команд счет равный — 3:3. Решающая игра пройдет завтра, 14 апреля, в ледовом дворце Тюмени в 15.00 мск.
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Справка
*если победителя не выявят по итогам четырех игр.