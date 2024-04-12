Кофе бьет ценовые рекорды: стоимость на бирже достигла 3947 долларов за тонну

Фото: Елизавета Пуншева

На Лондонской международной бирже финансовых фьючерсов и опционов (LIFFE) установлен новый рекорд стоимости кофе. В 14.58 по московскому времени котировки майского фьючерса выросли до 3947 долларов за тонну, что на 2,71% больше по сравнению с закрытием торгов предыдущего дня.

С конца прошлой торговой сессии 11 апреля цена выросла на 2,42%. С начала года биржевая стоимость кофе увеличилась на 29,22%.

Активный рост котировок может быть связан с сокращением производства кофе во Вьетнаме. В настоящий момент в стране достаточно запасов для покрытия экспортного спроса, однако некоторые фермеры могут уменьшить поставки в ожидании дальнейшего роста цен, сообщают «Ведомости» со ссылкой на председателя крупнейшего поставщика кофе во Вьетнаме Intimex До Ха Нама.

Еще одной причиной снижения поставок кофе из Вьетнама может быть состояние кофейных деревьев. Большинство из них уже состарились, и урожай кофе не растет, пояснил аналитик Rabobank Карлос Мера.

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