Тверской суд Москвы арестовал директора центра развития образовательных платформ ПАО «Промсвязьбанк»

В Москве расследуется дело о хищении бюджетных средств резидента фонда «Сколково». Следствие подозревает, что ООО «Клевер» не выполнило обязательства по контракту с ФГАУ «Фонд новых форм развития образования», который является резидентом Инновационного фонда «Сколково».

Согласно контракту, ООО «Клевер» должно было разработать автоматизированную информационную систему «Платформа управления профессиональными знаниями и компетенциями педагогического работника «Горизонт». Однако часть работ была выполнена фиктивно, а ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» принял их как исполненные.

По версии следствия, более 38 миллионов рублей за фиктивные работы были присвоены должностными лицами. Ущерб, нанесенный государству, оценивается как особо крупный. Подозреваемым по делу проходит директор центра развития образовательных платформ ПАО «Промсвязьбанк».

По решению Тверского районного суда Москвы подозреваемый арестован на 1 месяц 15 суток — до 25 мая 2024 года.

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Артем Гафаров