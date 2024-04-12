КНИТУ-КХТИ взыскал с подрядчика 677 тысяч за годовую просрочку капремонта общежития

Как стало известно «Реальному времени», Казанский национальный исследовательский технологический университет (КНИТУ, бывш. КХТИ) обратился в Арбитражный суд Татарстана с иском к местному ООО «КапиталИнвестГрупп». Причиной разбирательства стало то, что ответчик на год просрочил сдачу капремонта общежития вуза на улице Зорге, 13а.

Как следует из решения суда, стороны подписали договор на капремонт общежития 12 октября еще 2021 года. По условиям контракта, завершить работы было необходимо по 20 декабря того же года, а сумма работ составила почти 14,5 млн рублей.

Акт приемки выполненных работ №1 составили практически через год после утвержденного срока — 19 декабря 2022 года. КНИТУ принял работы 26 декабря того же года, а еще через три дня потребовал от подрядчика выплатить штрафную неустойку за срыв сроков.

Сумма иска составила практически 2,7 млн рублей пени, столько же — процентов на сумму долга и 240 рублей почтовых расходов. Как следует из решения арбитража, в декабре 2021 года КНИТУ отказался принимать работу из-за отсутствия исполнительной документации и невозможности проверить выполненный объем. Уже в июне 2022-го последовал очередной отказ — из-за невыполнения подрядчиком части работ, предусмотренных по контракту. 19 декабря того же года работы были признаны соответствующими условиям контракта.

При этом Арбитражный суд посчитал, что КНИТУ неверно произвел расчет неустойки, «период просрочки определен без учета условий заключенного сторонами договора и положений закона». Не удовлетворил арбитраж и требование о взыскании процента на сумму неустойки. Даже взыскание почтовых расходов суд снизил до 23,63% от заявленной суммы — с 240 рублей до 56 рублей 71 копейки.

В итоге Арбитражный суд Татарстана взыскал с ООО «КапиталИнвестГрупп» 677,4 тысячи рублей неустойки и сниженную сумму почтовых расходов. Кроме этого ответчика обязали заплатить 8,8 тысячи рублей госпошлины в доход федерального бюджета.

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Артем Гафаров