Цены на золото обновили рекорд, превысив отметку в $2360 за унцию

Цены на золото продолжают расти: котировки июньских контрактов на золото на нью-йоркской бирже Comex к 13.46 мск выросли на 0,7% — до 2361,7 доллара за унцию. Это уже 14-е обновление исторического максимума с начала года.

Ралли на рынке золота оказалось «более быстрым и сильным, чем наши позитивные прогнозы», — сообщили аналитики UBS под руководством Джованни Стауново. В результате они повысили прогноз на июнь на 250 долларов, до 2 300 долларов за унцию, на конец года — также на 250 долларов, до 2 500 долларов за унцию.

Золото продолжает дорожать, и аналитики ожидают, что рост цен на драгоценный металл продолжится и в будущем. Ранее правительство России внесло на рассмотрение Государственной думы проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 121 и 13 Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях».

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Разиль Самигуллин