Почти половина россиян считает День космонавтики важным праздником

Фото: Ринат Назметдинов

Исследование «Фидбэк» показало, что 48% россиян считают День космонавтики очень важным праздником, об этом рассказала «Газета.ru».

Опрос также выявил, что граждане РФ хорошо осведомлены об истоках Дня космонавтики. 85% участников опроса связывают его с первым полетом человека в космос. Только 7% думают, что в этот день отмечается первый запуск спутника в СССР. Оставшиеся 8% ответов распределились поровну на версии «Первая высадка человека на Луну» и «Собаки Белка и Стрелка были выведены на орбиту Земли».

Среди ассоциаций, которые возникают у россиян при мысли о Дне космонавтики, лидирующие позиции занимают Юрий Гагарин (91%), гордость (55%) и фраза «Поехали!» (47%).

Респондентов также попросили оценить степень важности Дня космонавтики для России.

Суммарно 48% считают, что праздник очень важен, 41% в этом сомневается. И еще в общей сложности 11% не считают, что 12 апреля — это важный день. По мнению 61% респондентов, необходимо финансировать космическую отрасль в России для ее дальнейшего развития и улучшения репутации на международной арене. Еще 21% считает существующее финансирование достаточным. Оставшиеся 8% не смогли оценить уровень сегодняшнего финансирования космонавтики и затруднились с ответом.

Напомним, что накануне состоялся успешный запуск тяжелой ракеты «Ангара-А5» с космодрома Восточный. Ракету удалось запустить лишь с третьей попытки, так как первые попытки отменились системой автоматики, которая прервала пуск тяжелой ракеты из-за сбоя системы контроля запуска двигателя.

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Олег Исаков