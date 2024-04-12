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Казанская телебашня окрасится праздничной подсветкой в честь Дня космонавтики

09:35, 12.04.2024
Казанская телебашня окрасится праздничной подсветкой в честь Дня космонавтики
Фото: Максим Платонов

12 апреля казанская телебашня окрасится праздничной подсветкой в честь Дня космонавтики. Об этом сообщает «РИА Новости».

Более 30 телебашен Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) включат тематическую подсветку. В большинстве городов, включая Казань, будут транслироваться звездное небо и изображение первого космонавта Юрия Гагарина.

День космонавтики отмечается в честь первого в мире орбитального облета Земли, который совершил советский космонавт Юрий Гагарин 12 апреля 1961 года на космическом корабле «Восток-1».

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Анастасия Фартыгина
Общество Татарстан

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