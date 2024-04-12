«Татарстан внес большой вклад в развитие космонавтики»: премьер-министр поздравил жителей республики

Фото: Динар Фатыхов

Премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин поздравил жителей региона с Днем космонавтики.

— Татарстан внес немалый вклад в развитие отечественной космонавтики и ракетной промышленности. В Казани начиналось отечественное ракетное двигателестроение, что сделало ее центром авиационного и космического образования, авиационного производства, — отметил он.



Также премьер-министр дополнил, что сегодня, благодаря труду ученых, инженеров, конструкторов и работников предприятий развитие ракетно-космической отрасли в Татарстане не останавливается. Предлагаются инновационные решения, которые обеспечивают технологический рост с опорой на промышленный и интеллектуальный потенциал региона.

— Благодарю всех жителей Татарстана, кто способствует развитию космической отрасли, за высокий профессионализм, ответственность, добросовестность и патриотизм. Желаю всем новых профессиональных успехов, уверенности в собственных силах, крепкого здоровья и благополучия, — сказал премьер.

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