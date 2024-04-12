Сегодня в Казани пасмурно, возможен дождь и гроза
В Казани в пятницу, 12 апреля, ожидается пасмурная погода, возможен дождь, местами грозы. Такой прогноз дали в Гидрометцентре по Татарстану.
Максимальная температура воздуха днем составит от +8 до +14 градусов с порывами ветра до 12 м/с.
По Республике Татарстан также прогнозируется от +6 до +15 градусов.
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