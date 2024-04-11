Госдума приняла законопроект о праве регионов ограничивать работу питейных заведений в жилых домах

Небольшие бары, или как их принято называть в народе, наливайки, стали появляться в жилых домах в очень большом количестве. Днем они работают как магазины, а по ночам торгуют спиртным. В последнее время проблема работы таких заведений стала особенно актуальной. Жители домов, в которых расположены бары, жалуются на шум и антисанитарию. Некоторые заведения становятся местом притяжения людей, злоупотребляющих алкоголем. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала «ТНВ».

Войну подобным заведениям решили объявить в Госдуме. Принят законопроект, который позволяет регионам ограничивать работу сомнительных питейных заведений в жилых домах.

С апреля регионы вправе устанавливать требования по продаже алкоголя в барах, а также ограничивать время продажи спиртного в точках общепита, расположенных в многоквартирных домах, за исключением ресторанов. Об актуальности документа председатель Госдумы Вячеслав Володин говорил еще в конце прошлого года.

Подобных жалоб в республике много, отмечают в госалкогольной инспекции. Если закон примут в Татарстане, под ограничение попадут 245 точек общепита. Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поручил исполкому вернуться к проблеме наливаек в многоквартирных домах. В городе остро стоит вопрос с организациями, которые под видом оказания услуг общественного питания круглосуточно торгуют алкоголем, в том числе в многоквартирных домах.

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