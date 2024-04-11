Прокуратура Тукаевского района инициировала возбуждение уголовных дел о незаконном создании двух фирм

Прокуратура Тукаевского района Республики Татарстан провела проверку организаций на наличие задолженностей по налогам и взносам. В ходе проверки были выявлены нарушения уголовного законодательства.

Выяснилось, что житель Набережных Челнов передал свой паспорт и данные третьему лицу за вознаграждение. Эти сведения были использованы для регистрации его в качестве учредителя и директора двух организаций — ООО «ТоргРемСпецМаш» и ООО «Агентство путешествий». При этом челнинец не собирался управлять этими компаниями.

Полученные злоумышленниками сведения и документы были переданы в налоговый орган, что привело к внесению ложных данных в Единый государственный реестр юридических лиц.

Материалы проверки были направлены прокуратурой в следственные органы. По требованию надзорного ведомства были возбуждены уголовные дела по ч. 1 и ч. 2 ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для создания юридического лица). Расследование взято на контроль в прокуратуре.

Напомним, прокуратура проводит проверку по поводу пожара, который произошел в пристрое к Приволжскому рынку. На место происшествия прибыл прокурор Приволжского района города Казани Артур Шарипов.





Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин