Прокуратура Татарстана проводит проверку по факту возгорания на проспекте Победы
Прокуратура проводит проверку по поводу пожара, который произошел в пристрое к Приволжскому рынку. На место происшествия прибыл прокурор Приволжского района города Казани Артур Шарипов.
Площадь возгорания составила 200 квадратных метров, пожар в настоящее время уже потушен.
В связи с пожаром проводится проверка, целью которой является выяснение причин и обстоятельств произошедшего.
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