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Прокуратура Татарстана проводит проверку по факту возгорания на проспекте Победы

18:14, 10.04.2024

Прокуратура проводит проверку по поводу пожара, который произошел в пристрое к Приволжскому рынку. На место происшествия прибыл прокурор Приволжского района города Казани Артур Шарипов.

Площадь возгорания составила 200 квадратных метров, пожар в настоящее время уже потушен.

В связи с пожаром проводится проверка, целью которой является выяснение причин и обстоятельств произошедшего.

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Анастасия Фартыгина

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