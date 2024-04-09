ФАС выдала предупреждение Wildberries

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала маркетплейсу Wildberries предупреждение из-за признаков нарушения антимонопольного законодательства. С 2022 по 2023 год в ФАС поступило большое количество обращений граждан и организаций, которые указывали на нарушение Wildberries антимонопольного законодательства. В результате ФАС изучила практики компании и пришла к выводу, что:

в оферте о реализации товара на сайте Wildberries есть условия, которые могут быть расценены как навязывание невыгодных условий договора продавцам. Тарифы компании на логистические услуги и услуги хранения подвержены ежедневным изменениям, что может существенно повлиять на условия ведения деятельности продавцов на маркетплейсе.

Условия площадки о наложении штрафных санкций на продавцов, чьи личные кабинеты были взломаны третьими лицами, несоразмерны. Не определены условия изменения тарифов компании на логистические услуги, условия наложения штрафных санкций за несанкционированный доступ к личным кабинетам продавцов.

Служба выдала компании предупреждение. Теперь маркетплейс должен внести изменения в оферту о реализации товара и прекратить практики, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, при этом не ухудшая условия для своих контрагентов. В случае неисполнения предупреждения ведомство вправе возбудить дело о нарушении антимонопольного законодательства.

Ранее Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против «Альфа-Банка», подозревая нарушение рекламного законодательства. Причиной стало введение потребителей в заблуждение относительно условий акции.

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Разиль Самигуллин