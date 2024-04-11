В Татарстане из-за весеннего половодья затоплены 6 низководных мостов и 2 участка автомобильных дорог

Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан сообщает о текущей ситуации на водных объектах региона. Весеннее наполнение продолжается на Куйбышевском водохранилище, где наблюдается повышение высоты горизонта воды. На Волжском участке подъем составил от 11 до 22 см, а на Камском участке — от 33 до 44 см.

На Нижнекамском водохранилище уровни воды за сутки понизились на 5–12 см. На Куйбышевском водохранилище наблюдается дрейф льда различной интенсивности. На Нижнекамском водохранилище продолжаются процессы ледоразрушения.

Однако на некоторых реках отмечается спад высоты паводочной волны. На реке Малый Черемшан (гидропост Абалдуевка, Алексеевский район) сохраняется выход воды на пойму, которая затоплена на глубину 42 см. Затопление поймы на глубину 661 см также отмечается на реке Кубня (гидропост Чутеево, Кайбицкий район).

По состоянию на 16.00 мск 11 апреля в Татарстане затоплены 6 низководных мостов и 2 участка автомобильных дорог. Освободился от воды 1 участок автомобильной дороги на реке Малый Черемшан в населенном пункте Старое Камкино Алькеевского района. Ранее Паводок в Татарстане нарушил дорожную коммуникацию в нескольких районах республики.

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Рахиль Самигуллин