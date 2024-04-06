Паводок в Татарстане нарушил дорожную коммуникацию в нескольких районах республики

По состоянию на 13 часов 6 апреля специалисты проводят мониторинг паводковой ситуации в Татарстане. В результате половодья в республике затоплены шесть низководных мостов в четырех районах и три участка автодорог в двух районах.

Что известно о ситуации?

Затоплены мостов и участки автодорог:

Буинский район — 2 моста на реке Свияга;

Азнакаевский район — мост на реке Ик;

Нурлатский район — мост на реке Большой Черемшан;

Новошешминский район — мост на реке Шешма;

Агрызский район — мост на реке Чаж;

Арский район — участок автодороги на реке Казанка;



Алькеевский район — участок автомобильной дороги на реке Малый Черемшан;

Тюлячинский район — участок дороги на реке Малая Меша.

Также в зоне затопления оказались 64 приусадебных участка в семи населенных пунктах в пяти районах. При этом жилые дома и социально значимые объекты не попали в зону затопления, транспортное сообщение не нарушено. Эвакуация жителей не требуется. Освободился от воды один участок дороги на р. Чебоксарка в н.п. Чувашская Чебоксарка Новошешминского района.

При этом прогнозируется затопление приусадебных участков в Алькеевском районе на реке Малый Черемшан в н. п. Старое Камкино (8 участков), Новое Алпарово (10 участков) и Чувашский Брод (7 участков). В целом ситуация находится под контролем, принимаются необходимые меры для обеспечения безопасности населения.

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Разиль Самигуллин