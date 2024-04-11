На подъезде к Ульяновску по трассе М-5 «Урал» отремонтируют дорогу
На подъезде к Ульяновску на трассе М-5 «Урал» пройдет ремонт дорожного полотна. Заказчиком работ является ПЭО ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».
Сумма работ составит 35 млн рублей. Ремонт начнется 1 июня 2025 года и должен завершиться 14 августа 2025-го.
Во время ремонта планируется установить дорожные знаки на стойках и дополнительные щитки знаков, очистить покрытие, а также выполнить розлив состава асфальтобетона и наметание песка.
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