В Татарстане реконструируют мост через реку Малый Черемшан за 162 млн рублей

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» будет реконструирован мост через реку Малый Черемшан на автомобильной дороге Муслюмкино — Билярск за 162 млн рублей. Заказчиком работ выступает ГКУ «Главтатдортранс». Генподрядчиком станет ООО «Мостовик».

Во время реконструкции моста проезд автотранспорта будет осуществляться по временной объездной автодороге. После завершения работ ее разберут. Начало работ запланировано на апрель — май 2024 года.

Напомним, в Верхнеуслонском районе Республики Татарстан закроют на реконструкцию мост в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». На работы будет выделено 81 млн рублей.

Разиль Самигуллин