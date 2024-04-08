В Татарстане на реконструкцию моста в Верхнеуслонском районе выделят 81 млн рублей

В Верхнеуслонском районе Республики Татарстан зпкроют на реконструкцию мост в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». На работы будет выделено 81 млн рублей. Заказчиком реконструкции моста выступает ГКУ «Главтатдортранс». Подрядчиком выбрано ООО «ПКФ Стройсервис».

Длина моста составит 24,8 метра. Во время реконструкции мост полностью закроют для движения. Объезд организуют по временной схеме по существующей дорожно-уличной сети. После завершения строительных работ временную схему демонтируют. Строительные работы начнутся в апреле — мае 2024 года.

Напомним, в Бугульминском муниципальном районе Республики Татарстан на реконструкцию моста через ручей на автомобильной дороге Базаровка — Татарская Дымская выделят 85 млн рублей.

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Разиль Самигуллин