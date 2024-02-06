Ключевой темой Российского венчурного форума 2024 года станет технологическое предпринимательство

Президент академии наук Татарстана Рифкат Минниханов назвал основную тему предстоящего Российского венчурного форума.

Ключевой темой Российского венчурного форума — 2024 станет «Технологическое предпринимательство: пространство высших компетенций».

Участники обсудят венчурные инвестиции и технологическое предпринимательство, а также работу рынков и экосистемы. В настоящее время программа форума находится в разработке.

РВФ проводится в Казани с 2005 года. За все время проведения форума в деловой программе и экспозиции приняли участие более 2,4 тыс. компаний и 700 стартапов. В этом году форум пройдет 25—26 апреля.

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Маргарита Головатенко