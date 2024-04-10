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Банк России опубликовал курс валют на 11 апреля

17:02, 10.04.2024

Банк России опубликовал официальный курс валют на четверг, 11 апреля. По отношению к основным денежным единицам рубль ослаб.

Так, цена юаня повысилась на 0,07 рубля, доллар подорожал в цене на 0,47, евро также подорожал на 0,49 рубля. Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • юань 12,87 рубля;
  • доллар 93,22 рубля;
  • евро 101,23 рубля.

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Олег Исаков
ЭкономикаФинансы

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