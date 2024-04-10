Банк России опубликовал курс валют на 11 апреля
Банк России опубликовал официальный курс валют на четверг, 11 апреля. По отношению к основным денежным единицам рубль ослаб.
Так, цена юаня повысилась на 0,07 рубля, доллар подорожал в цене на 0,47, евро также подорожал на 0,49 рубля. Стоимость валют выглядит следующим образом:
- юань 12,87 рубля;
- доллар 93,22 рубля;
- евро 101,23 рубля.
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