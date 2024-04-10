Полиция Ставрополя изъяла партию контрафактного табака и алкоголя стоимостью свыше 10 млн рублей

В Ставропольском крае следственным отделом ОМВД России по городу Кисловодску были возбуждены уголовные дела в отношении 44-летнего жителя Кисловодска. Подозреваемый подозревается в незаконном обороте немаркированной алкогольной и табачной продукции.

— Гражданин приобрел и хранил в целях сбыта во дворе своего домовладения, а также в гараже спиртное и сигареты, которые не имели обязательной маркировки акцизными (специальными) марками. Также установлено, что он не является индивидуальным предпринимателем и не имеет соответствующей лицензии на торговлю данными товарами, — отметили в пресс-службе МВД по Ставропольскому краю.

Правоохранители изъяли из незаконного оборота более двух тысяч бутылок крепкого алкоголя по 0,5 литра и свыше 67 тысяч пачек сигарет, а также 12 десятилитровых канистр и 106 полулитровых пластиковых бутылок со спиртосодержащей жидкостью. Согласно заключению товароведческой экспертизы, предварительная стоимость всего изъятого составила более 10 миллионов рублей.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на документирование противоправной деятельности гражданина, а также установление канала приобретения нелегальной продукции.

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Олег Исаков