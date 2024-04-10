Менделеевский «Аммоний» потерял треть выручки по итогам года

Крупное химическое предприятие «Аммоний» из Менделеевского района потеряло треть выручки по итогам бухгалтерского отчета.

В 2022 году компания сумела заработать 41 миллиард рублей, однако в 2023 году этот показатель снизился до 25,5 миллиарда. Себестоимость продаж также увеличилась за год: если в 2022 году она составляла 12 миллиардов рублей, то в 2023 году выросла на 14%, до 13,4 миллиарда рублей.

Ранее «Реальное время» сообщило, что АО «Аммоний» стало владельцем АО «Агрофирма Новый Юраш». Ранее акции агрофирмы распределялись между тремя компаниями, которые сейчас не функционируют.



Это отразилось на валовой прибыли предприятия, которая сократилась более чем в два раза. Если в 2022 году «Аммоний» получил 29 миллиардов рублей валовой прибыли, то в 2023 году этот показатель упал до 12 миллиардов рублей. Чистая прибыль также показала негативную динамику: компания закончила 2022 год в размере 14,6 миллиарда рублей, а в 2023 году прибыль упала на 6 миллионов.



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Анастасия Фартыгина