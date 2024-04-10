Чистые активы ТК «Савиново» в Казани второй год остаются в минусе

Торговый комплекс «Савиново», который работает уже 14 лет, столкнулся с финансовыми трудностями. Его чистые активы второй год подряд остаются в минусе.

Согласно информации из бухгалтерских отчетов торгового комплекса, в 2022 году чистые активы торгового комплекса составили -15,6 млн рублей, в 2023 году «Савиново» сократило свой убыток на 67%, однако все равно ушло в минус на 5,2 млн рублей.

При этом выручка выросла с 49 млн рублей в 2022-м до 103 млн в 2023-м. Валовая прибыль торгового комплекса увеличилась с убыточной суммы на 79%, до 33 млн рублей. Чистая прибыль в 2023 году также значительно увеличилась по сравнению с убыточным 2022-м и составила 9 млн рублей соответственно.

Согласно ч. 4 ст. 90 Гражданского кодекса, если стоимость чистых активов торгового комплекса оказывается меньше его уставного капитала, такой комплекс обязан увеличить стоимость чистых активов до размера уставного капитала или зарегистрировать уменьшение уставного капитала. Если стоимость чистых активов становится меньше определенного законом минимального размера уставного капитала, общество подлежит ликвидации.

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Анастасия Фартыгина