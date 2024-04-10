Убыток Казанского ипподрома в 2023 году составил 2,6 млн рублей

Согласно бухгалтерскому отчету ООО «Казанский ипподром», один из крупнейших в Европе и единственный в России конно-спортивный комплекс общей площадью 91,1 гектара завершил 2023 финансовый год с убытками.

Однако стоит отметить, что выручка ипподрома за 2023 год составила 47 млн рублей, что на 28% больше, чем в предыдущем году. При этом себестоимость продаж снизилась на 5 млн рублей.

Валовая прибыль от основной деятельности в 2022 году составила 20 млн рублей, показатель ушел в минус, а в 2023 году ипподром сократил убыток на 85%, до 2,6 млн рублей, что свидетельствует о положительной динамике развития предприятия. Чистая прибыль компании снизилась на 3 млн рублей с 2022 году и составила 2,6 млн рублей.



При этом отмечено увеличение затрат на оплату труда: в 2022 году они составили 18,3 млн рублей, в 2023-м — 30 млн, что на 40% превышает показатели предыдущего года.



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Анастасия Фартыгина