Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан отмечает день рождение

В 1967 году в Казани прошел первый концерт Государственного симфонического оркестра Татарской государственной филармонии. Легендарный дирижер Натан Рахлин был первым руководителем оркестра.

За годы существования коллектив стал одним из ведущих в России. С 2010 года оркестром руководит Александр Сладковский.

Сейчас Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан продолжает активную концертную и гастрольную деятельность, расширяя границы своего репертуара и предлагая новые интерпретации классических произведений.

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Анастасия Фартыгина