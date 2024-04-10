В Казани ожидается потепление до 18 градусов

Фото: Реальное время

В Казани в среду, 10 апреля, ожидается малооблачная погода, осадков не прогнозируется. Такой прогноз дали в Гидрометцентре по Татарстану.

Максимальная температура воздуха днем от +5 до +18 градусов. Ветер северо-восточный 1—3 м/с.

По Республике Татарстан также прогнозируется от +5 до +18 градусов.

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