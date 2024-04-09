Кредиторам и страховщикам рекомендовано оказывать поддержку пострадавшим от наводнений

Банк России рекомендовал кредиторам подходить индивидуально к рассмотрению ситуации заемщиков, пострадавших от наводнений. Регулятор предложил банкам принимать заявления на кредитные каникулы в упрощенном порядке. Кредиторы могут рассматривать обращения клиентов на основании тех документов, которые есть в наличии у человека, а полный комплект запросить позже.

Сейчас право на отсрочку по платежам имеют заемщики, размер кредита которых не превышает:

1,6 млн рублей — по автокредитам;

150 тыс. рублей — по кредитным картам;

450 тыс. рублей — по остальным кредитам и займам.

Если долг превышает установленные лимиты, Банк России рекомендовал реструктурировать договоры пострадавших по собственным программам вплоть до прощения долга в особых ситуациях, а также не обращать взыскание на заложенное имущество.

Страховщикам Банк России также рекомендовал упростить и ускорить урегулирование убытков по договорам страхования для пострадавших от наводнений. Компаниям предложено самостоятельно запросить необходимые подтверждающие документы в профильных ведомствах, а также учитывать уже имеющуюся информацию о клиенте. Например, сведения о месте регистрации или фактического проживания человека.

Регулятор предложил страховщикам предоставить отсрочку тем клиентам, которые оплачивают полисы в рассрочку. Также компании должны оповестить своих клиентов о праве обратиться за выплатой и сообщить, что им для этого необходимо сделать.

Кроме того, кредиторам и страховщикам было рекомендовано по возможности создать отдельный канал коммуникации для пострадавших. Ранее Банк России обратился к кредиторам с рекомендацией списать долги заемщиков, погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле». Соответствующее письмо направлено банкам, микрофинансовым организациям, кредитным потребительским и сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам, ломбардам. Кредиторы вправе списать долги без обращения наследников.

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Разиль Самигуллин