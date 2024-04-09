Госдума снизила акцизы на российские вина

Госдума приняла закон, согласно которому ставка акциза на российские игристые вина с 1 мая будет снижена до 119 рублей за литр. Ранее ставка составляла 141 рубль. Эта мера направлена на поддержку отечественных виноделов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Напомним, с 1 августа 2023 года по 31 января 2024-го страны ЕС сократили поставки тихих и игристых вин в Россию на 37,2% по сравнению с предыдущим аналогичным периодом. Это следует из данных торговой статистики Главного управления сельского хозяйства и развития сельских территорий Европейской комиссии.

Также фермеры в разных странах мира начали сжигать излишки винограда из-за перенасыщения мирового рынка винной продукцией. Так, предприниматель из Австралии сжег половину своего виноградника площадью 14 га, чтобы не потерять 23 тысячи долларов.

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Разиль Самигуллин