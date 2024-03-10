Фермеры начали сжигать виноградники из-за переизбытка вин на мировом рынке

Фермеры в разных странах мира начали сжигать излишки винограда из-за перенасыщения мирового рынка винной продукцией. Так, предприниматель из Австралии сжег половину своего виноградника площадью 14 га, чтобы не потерять 23 тысячи долларов. Об этом сообщает Bloomberg.

Эксперты отмечают снижение спроса на алкогольную продукцию, что особенно заметно среди молодежи.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили повысить ввозные пошлины до 200% для продукции из 49 стран. В настоящее время этот уровень налога составляет 20%. По мнению депутатов, решение поможет «защитить российский рынок». В случае его принятия повысится стоимость отечественных вин.

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Разиль Самигуллин