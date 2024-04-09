Более половины туристов приезжают в Татарстан семьями

Фото: Максим Платонов

На сегодняшний день 52,8% всех прибывающих в Татарстан туристов приезжают семьями. Об этом прямом эфире официальной группы Центра управления регионом Республики Татарстан в соцсетях рассказал глава регионального Госкомитета по туризму Сергей Иванов.

— С точки зрения организованного туристического потока превалируют семьи, — отметил Иванов.

Он добавил, что практически все направления доступны для семей с детьми.

— Там везде есть детский контент: есть и животные, и развлекательная часть, есть интересные места, где можно покушать, погулять, поиграть — везде можно отправляться, — заявил глава профильного ведомства.

Также Иванов проанонсировал новые направления для семейного туризма, которые появятся уже в этом сезоне. В их числе проект «Большая Волжская тропа».

В этом году можно будет прогуляться с семьей, если дети не очень маленькие, по правому берегу Волги. Галия Шакирова / realnoevremya.ru

— В этом году можно будет прогуляться с семьей, если дети не очень маленькие, по правому берегу Волги. В районе Камского Устья уже есть маркированный участок маршрута, куда можно выбраться, — рассказал он.

Кроме того, можно будет путешествовать из Татарстана в соседние регионы по реке на скоростных судах.

По подсчетам республиканского Госкомитета по туризму, средняя стоимость поездки в Татарстан с учетом проживания, питания и развлечений на одного человека составляет 22 тысячи рублей.

Иванов также отметил, что за 10 лет средняя продолжительность пребывания туристов в регионе увеличилась почти в 2 раза — с 1,7 ночи до 3,1 ночи.

— Казалось бы, небольшая разница. Но если мы это количество ночей умножим на 4 миллиона человек (турпоток по итогам 2023 года, — прим. ред.), то увидим, что каждая 1/10 увеличения продолжительности пребывания — это примерно 4 миллиарда рублей дополнительной выручки для туристической отрасли нашей республики, — подытожил Иванов.

Галия Шакирова