Волжская тропа может вырасти в 10 раз

Фото: Максим Платонов

Проект «Волжская тропа» может вырасти в 10 раз — с 350 км до 3 500 км и объединить 15 российских регионов. Об этом рассказала руководитель Дирекции по природным территориям Института развития городов РТ Оксана Саргина в рамках мероприятия, посвященного первой годовщине с момента запуска проекта.

— У нас есть гигантская амбиция — мы хотим создать Большую Волжскую тропу на 3 500 км, которая пройдет от истока до устья Волги и объединит 15 субъектов Российской Федерации. Мы накопили достаточно опыта, свои собственные методики и разработки, чтобы начать делиться этим с другими регионами. Мы надеемся, что соседние регионы вдохновятся, создадут свои микрокоманды и начнут развивать подобные проекты у себя в субъектах, — заявила Саргина.

«У нас есть гигантская амбиция — мы хотим создать Большую Волжскую тропу на 3 500 км». Максим Платонов / realnoevremya.ru

По ее словам, среди компетенций у Татарстана есть опыт правильного трассирования и прокладки маршрутов на сложных участках.

— Пересечение региональных дорог, болотистых мест, как переходить ж\д пути. Это же все должно быть легально. Тропа — это линейный объект или живой трек? Таких проблем было миллион. Вы не представляете, какая это была ювелирная работа, чтобы все 1 300 земельных участков проанализировать и постараться не задеть частные… и пройти только по муниципальным государственным участкам, чтобы там построить инфраструктуру. Было очень сложно… Но все проблемы в итоге оказались решаемы. А какие не решаемые — они сейчас находятся у федерального центра и попадут в федеральный закон, чтобы другим людям, которые начнут строить тропы по России, в том числе в нашей республике, делать это было гораздо проще, — отметила Саргина.

На данный момент тропа объединяет пять районов Татарстана, более 100 объектов культурного наследия и 26 особо охраняемых природных территорий.

Трек тропы проложил эксперт по геоинформатике, краевед и путешественник Тимур Циунчук. Проект разрабатывался Дирекцией по природным территориям Института развития городов РТ.

За год в рамках проекта запустили пять брендовых экскурсионных маршрутов в Зеленодольском, Верхнеуслонском, Камско-Устьинском районах Татарстана.

За это же время разные участки Волжской тропы прошли более 10 000 человек.

До конца 2024 года на маршруте появятся навигационные стенды и маркировочные указатели. На Казанском участке Волжской тропы установят скамьи. В будущем авторы проекта обещают создать навесы и приюты для отдыха.

Напомним, что проект «Волжская тропа» в Татарстане стартовал весной прошлого года. Она пролегает вдоль правого берега Волги от границ с Ульяновской областью до Чувашии с дополнительным отрезком в Казани.





Галия Шакирова