В России прошли успешные испытания беспилотника для доставки лекарств в отдаленные населенные пункты

В России успешно провели испытания беспилотника для доставки лекарственных грузов в отдаленные населенные пункты и регионы страны. Прототип называется «Аэромедик-30» — он может летать на расстояние до 200 км и перевозить до пяти килограммов грузов. Об этом пишет «Газета.ru».

— «Аэромедик-30» будет полезен там, где сложно применять аппараты свыше 30 кг, требующие обязательной сертификации, и где 5 килограммов достаточно для выполнения задач. Например, беспилотник можно использовать для доставки лекарств из районных центров в дальние ФАПы сел и деревень, — рассказали в пресс-службе НТИ.

При этом беспилотный аппарат может лететь со скоростью 100 км/ч, а максимальное время нахождения в воздухе — до 6 часов. Дальность полета зависит от веса груза. Без груза или почти без него беспилотник может продержаться в небе 6 часов и улететь на расстояние до 600 км.

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