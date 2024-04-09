Новые исковые требования Росприроднадзора к УК «ПЖКХ» «тянут» на 12 миллионов

Фото: Артем Гафаров

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования — главный государственный экологический инспектор РФ Светлана Радионова сообщила в своем Telegram-канале, что регоператор УК «ПЖКХ» по решению судов трех инстанций уже выплатил 6,5 миллиона рублей за то, что в течение длительного срока работал без разрешительных документов. На очереди новые разбирательства.



«Региональный оператор из Казани УК «ПЖКХ» оплатил долг за НВОС в 100-кратном размере по решению судов трех инстанций. Предприятие работало без разрешительных документов в течение 2021 года. Сейчас идет новое разбирательство с компанией — в этот раз на 12 млн рублей, две судебные инстанции уже поддержали наши требования», — пишет Радионова.

Напомним, 2 апреля министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков рассказал о том, что у «ПЖКХ» есть договор с с ЦЛАТИ (Центром лабораторного анализа и технических измерений), однако отбор проб на полигоне ТКО на улице Химической ведется только в рабочее время и только в определенных точках.

Замруководителя Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора Булат Ахмадиев подтвердил в тот же день, что УК «ПЖКХ» привлечена к ответственности по факту нарушений на полигоне на улице Химической.

— Предстоят меры по устранению нарушений, но устранено до сих пор не все — это подтверждают новые жалобы от жителей, — говорил Ахмадиев.

Кроме того, Александр Шадриков отмечал, что УК «ПЖКХ» представила план мероприятий по уменьшению выбросов на период неблагоприятных метеоусловий только в марте 2024 года, и на дату 2 апреля он все еще не был согласован.

Булат Ахмадиев напомнил: во втором квартале 2024 года истекает срок эксплуатации полигона ТКО на улице Химической, после чего УК «ПЖКХ» должна будет законсервировать этот объект, чтобы негативное воздействие на атмосферный воздух не продолжалось. Готовится к вводу вторая карта полигона ТКО «Восточный» — ориентировочно это произойдет в мае 2024 года. Сейчас идут проверочные мероприятия, устраняются выявленные нарушения. Эта карта рассчитана примерно на 3 года.

